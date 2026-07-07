Fiorentina, adesso bisogna cedere. Si registrano nuovi movimenti anche attorno ad Albert Gudmundsson. Oltre ad Atalanta, Bournemouth e Aston Villa, anche il Marsiglia avrebbe chiesto informazioni sull'attaccante. L'OM è consapevole della partenza imminente di Mason Greenwood, verso Roma o Atletico Madrid, dunque è in cerca di un sostituto.

E oltre Gudmundsson...

Proseguono inoltre i contatti per definire il futuro di altri giocatori della rosa. La Fiorentina sta lavorando al ritorno di Antonin Barak al Verona, mentre per Alessandro Bianco ci sono stati colloqui con l'Avellino, dove ritroverebbe il tecnico Alessandro Nesta, avuto al Monza. Infine, Lorenzo Amatucci è ormai a un passo dal Deportivo A Coruña: tra oggi e domani dovrebbe diventare ufficialmente un nuovo giocatore del club spagnolo. Lo scrive la Nazione.