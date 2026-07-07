Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Retroscena Viery, Di Marzio: “La Fiorentina lo seguiva da marzo”

news viola

Retroscena Viery, Di Marzio: “La Fiorentina lo seguiva da marzo”

Viery
Gianluca Di Marzio svela un retroscena relativo all'arrivo di Viery alla Fiorentina dal Gremio in questa sessione estiva
Redazione VN

Il super esperto di mercato Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com dove, oltre a fare i complimenti a Paratici, ha svelato un retroscena sull'arrivo di Viery:

E quindi i primi due acquisti di Paratici sono due difensori, uno di investimento come Viery, giocatore brasiliano che arriva dal Gremio, che la Fiorentina ha seguito già da marzo con il suo gruppo scouting, l'altro è stato Dragusin, giocatore che Paratici conosceva molto bene perché lui stesso aveva preso al Tottenham

Leggi anche
Follia razzista contro Mbappé: senatrice paraguaiana shock, la risposta del francese
Caos Mondiale: Trump chiama Infantino, la FIFA grazia Balogun. Belgio furioso

© RIPRODUZIONE RISERVATA