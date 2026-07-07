Il super esperto di mercato Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com dove, oltre a fare i complimenti a Paratici, ha svelato un retroscena sull'arrivo di Viery:
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Retroscena Viery, Di Marzio: “La Fiorentina lo seguiva da marzo”
Gianluca Di Marzio svela un retroscena relativo all'arrivo di Viery alla Fiorentina dal Gremio in questa sessione estiva
E quindi i primi due acquisti di Paratici sono due difensori, uno di investimento come Viery, giocatore brasiliano che arriva dal Gremio, che la Fiorentina ha seguito già da marzo con il suo gruppo scouting, l'altro è stato Dragusin, giocatore che Paratici conosceva molto bene perché lui stesso aveva preso al Tottenham
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