Arthur Atta per il momento è l'acquisto più costoso del mercato estivo (25 milioni più 10 di bonus all'Udinese). Il giocatore ieri si è presentato in conferenza stampa consolidando l'entusiasmo che già aveva acceso nei tifosi viola: "Ho parlato con Paratici e Grosso, mi hanno spiegato il loro progetto. Firenze era la scelta migliore, nonostante le offerte dalla Premier".
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VIOLA NEWS news viola stampa Atta (per ora) acquisto viola più costoso. La Nazione: “Nessuna pressione”
La Nazione
Atta (per ora) acquisto viola più costoso. La Nazione: “Nessuna pressione”
Il giocatore ieri si è presentato in conferenza stampa consolidando l'entusiasmo che già aveva acceso nei tifosi viola
Il centrocampista si è espresso anche in merito alla cifra con cui è stato acquistato dal club bianconero: "Pressione? No, affatto: sento l'orgoglio per la fiducia chela società e la famiglia Commisso ha riposto in me. Adesso sta a me ripagarla". Lo scrive La Nazione.
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