Atta (per ora) acquisto viola più costoso. La Nazione: “Nessuna pressione”

Arthur Atta per il momento è l'acquisto più costoso del mercato estivo (25 milioni più 10 di bonus all'Udinese). Il giocatore ieri si è presentato in conferenza stampa consolidando l'entusiasmo che già aveva acceso nei tifosi viola: "Ho parlato con Paratici e Grosso, mi hanno spiegato il loro progetto. Firenze era la scelta migliore, nonostante le offerte dalla Premier".