Abbonamenti Fiorentina, oltre 7.000 rinnovi: ora nel mirino quota 10.000

Prosegue con ottimi numeri la campagna abbonamenti della Fiorentina. A soli tre giorni dal via della fase di prelazione, riservata agli abbonati della scorsa stagione e aperta fino al 20 luglio, sono già più di 7.000 le tessere rinnovate . Un risultato che conferma l'entusiasmo della tifoseria viola, con tanti sostenitori che si sono recati ai Fiorentina Point per assicurarsi il proprio posto al Franchi.

L'obiettivo del club è adesso quello di raggiungere i 10.000 rinnovi entro la fine della settimana , un traguardo che darebbe ulteriore slancio alla campagna. Lo stadio, anche nella prossima stagione, sarà interessato dai lavori di riqualificazione, ma la risposta dei tifosi resta molto positiva.

Nello scorso campionato gli abbonamenti complessivi erano stati 13.478. Il dato è ancora distante, ma l'avvio della campagna lascia intravedere segnali incoraggianti e conferma il forte legame tra la squadra e il suo pubblico. Lo riporta La Nazione.