Il Corriere Fiorentino analizza la situazione cessioni in casa Fiorentina, soffermandosi sul reparto difensivo:
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VIOLA NEWS news viola stampa Mercato in uscita: Valentini, Comuzzo e Dodò al centro delle trattative
Corriere Fiorentino
Mercato in uscita: Valentini, Comuzzo e Dodò al centro delle trattative
Il punto sulle uscite dal reparto difensivo viola
Rientrato dal prestito al Verona, Nicolas Valentini, è sotto i riflettori del Gremio che ha proposto 3,5 milioni di euro. Il Torino intanto ha intensificato i contatti per Pietro Comuzzo. Mentre il Napoli rimane forte su Dodò.
Paratici dovrà sicuramente lavorare su questo fronte considerando i nomi in entrata che continuano a circolare. Continuano i dialoghi con il Trabzonspor per Oulai e l'interesse verso Joao Mario come alternativa a Jimenez.
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