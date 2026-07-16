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Corriere Fiorentino

Mercato in uscita: Valentini, Comuzzo e Dodò al centro delle trattative

Comuzzo
Il punto sulle uscite dal reparto difensivo viola
Redazione VN

Il Corriere Fiorentino analizza la situazione cessioni in casa Fiorentina, soffermandosi sul reparto difensivo:

Rientrato dal prestito al Verona, Nicolas Valentini, è sotto i riflettori del Gremio che ha proposto 3,5 milioni di euro. Il Torino intanto ha intensificato i contatti per Pietro Comuzzo. Mentre il Napoli rimane forte su Dodò.

Paratici dovrà sicuramente lavorare su questo fronte considerando i nomi in entrata che continuano a circolare. Continuano i dialoghi con il Trabzonspor per Oulai e l'interesse verso Joao Mario come alternativa a Jimenez.

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