Kean, nessuna offerta. Gazzetta: “È cedibile, la Fiorentina fa il prezzo”

Inizia la seconda parte di estate per Moise Kean e sarà con tutta probabilità quella più intensa. Eh sì, perché ieri è ufficialmente spirata la clausola da 62 milioni presente sul suo contratto e adesso per prenderlo bisognerà trattare con la Fiorentina. L'attaccante sta recuperando pian piano dai problemi fisici della scorsa stagione, ma la fine della clausola non significa permanenza certa.

La Fiorentina fa il prezzo

Come scrive La Gazzetta dello Sport, tutto può ancora succedere e la Fiorentina si siederebbe al tavolo: per i viola si tratta dai 40 milioni in su, visto che Kean con un ingaggio da 4,5 milioni è il più pagato della rosa ed è già oltre i parametri consentiti. Il giocatore sta bene a Firenze, conosce Grosso per averlo avuto a Torino e lo considera funzionale per lui: per ora è quindi calma piatta, ma tutto dipenderà dal mercato e nel frattempo Paratici si guarda intorno in cerca di attaccanti. Arokodare è un nome, ma essendo extracomunitario si tende ad attendere per non bruciare un altro slot dopo Viery.