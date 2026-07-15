Romano: “Fiorentina, seconda offerta per Arokodare. No a Turchia e Germania”

La Fiorentina fa sul serio, anzi, raddoppia per Tolu Arokodare . La trattativa per il gigante nigeriano del Wolverhampton, svelata e confermata da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, è entrata in una fase caldissima. Nelle ultime ore, infatti, il club viola ha recapitato una seconda offerta ufficiale agli inglesi.

La proposta presentata da Fabio Paratici è chiara: si lavora su un prestito con opzione di riscatto fissata intorno ai 22 milioni di euro . La Fiorentina si sta muovendo con grande determinazione e sotto traccia per strappare il via libera definitivo al Wolverhampton e regalare a Fabio Grosso il suo nuovo bomber.

Il retroscena: no al Trabzonspor e alla Bundesliga

A fare la differenza in queste ore è soprattutto la ferrea volontà di Arokodare. Sul possente attaccante si erano mossi concretamente diversi club: ci ha provato con insistenza il Trabzonspor, ma il giocatore ha risposto con un secco "no grazie", non essendo interessato alla destinazione turca. Anche alcune chiamate esplorative arrivate dalla Germania sono state rispedite al mittente. Il motivo? Tolu è letteralmente tentato dall'opportunità di vestire la maglia viola, considerandola lo step perfetto per la sua carriera. La Fiorentina è in pole e spinge per chiudere.