Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, fa il punto sulle trattative riguardanti la Fiorentina.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Di Marzio: “Valdepeñas in attesa, per Oulaï si continua a trattare”
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Di Marzio: “Valdepeñas in attesa, per Oulaï si continua a trattare”
Il punto sulle due trattative in entrata
Valdepeñas—
La Fiorentina e il Real Madrid hanno raggiunto un accordo verbale per il trasferimento, ma Mourinho vuole trattenere il giocatore durante i primi giorni di ritiro. Per questo motivo la Fiorentina dovrà attendere ancora qualche giorno.3
Oulaï—
La dirigenza viola continua a trattare con il Trabzonspor. Il club turco chiede 30 milioni di euro, una valutazione ritenuta elevata, dunque prosegue il lavoro per cercare di abbassare le richieste economiche e trovare un'intesa.
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