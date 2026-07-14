Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Di Marzio: “Valdepeñas in attesa, per Oulaï si continua a trattare”

calciomercato

Di Marzio: “Valdepeñas in attesa, per Oulaï si continua a trattare”

Di Marzio: “Valdepeñas in attesa, per Oulaï si continua a trattare” - immagine 1
Il punto sulle due trattative in entrata
Redazione VN

Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, fa il punto sulle trattative riguardanti la Fiorentina.

Valdepeñas

—  

La Fiorentina e il Real Madrid hanno raggiunto un accordo verbale per il trasferimento, ma Mourinho vuole trattenere il giocatore durante i primi giorni di ritiro. Per questo motivo la Fiorentina dovrà attendere ancora qualche giorno.3

Oulaï

—  

La dirigenza viola continua a trattare con il Trabzonspor. Il club turco chiede 30 milioni di euro, una valutazione ritenuta elevata, dunque prosegue il lavoro per cercare di abbassare le richieste economiche e trovare un'intesa.

Leggi anche
VN – La Fiorentina guarda ancora in casa Real Madrid: incontro per Thiago Pitarch
VN – Accordo più vicino per Oulai. Cosa manca per chiudere

© RIPRODUZIONE RISERVATA