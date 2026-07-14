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VN – La Fiorentina guarda ancora in casa Real Madrid: incontro per Thiago Pitarch

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A 18 anni e 220 giorni, è diventato il più giovane titolare della storia del Real Madrid in Champions League, superando il leggendario record precedentemente detenuto da Raúl González Blanco
Nicolò Schira

Aspettando che l'operazione Valdepeñas giunga alla conclusione, la Fiorentina continua a guardare in casa Real Madrid e mette nel mirino un altro giovane. Si tratta di Thiago Pitarch, centrocampista spagnolo classe 2007, uno dei talenti più cristallini e promettenti del calcio iberico e delle merengues.

La Fiorentina ha incontrato gli agenti del giocatore, ma non è una trattativa che avrà conclusione rapida. Il nuovo allenatore dei blancos, Mourinho, non ha ancora deciso se far partire oppure no Pitarch, dunque eventualmente l'affare potrà decollare a agosto, ultimo mese di trattative.

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Il profilo

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Thiago Pitarch è un centrocampista moderno e versatile, dotato di un'ottima visione di gioco e precisione millimetrica nella distribuzione del pallone a centrocampo. Cresciuto nei settori giovanili di Atlético Madrid, Getafe e Leganés, è approdato nella Fábrica del Real Madrid nel 2023.

Il 2 marzo 2026 ha esordito in Liga contro il Getafe a 18 anni e 211 giorni. Ha riscritto la storia del club venendo schierato titolare da Arbeloa nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Manchester City (vinta 3-0). A 18 anni e 220 giorni, è diventato il più giovane titolare della storia del Real Madrid in Champions League, superando il leggendario record precedentemente detenuto da Raúl González Blanco.

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