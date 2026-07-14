VN – La Fiorentina guarda ancora in casa Real Madrid: incontro per Thiago Pitarch

Il profilo—
Thiago Pitarch è un centrocampista moderno e versatile, dotato di un'ottima visione di gioco e precisione millimetrica nella distribuzione del pallone a centrocampo. Cresciuto nei settori giovanili di Atlético Madrid, Getafe e Leganés, è approdato nella Fábrica del Real Madrid nel 2023.
Il 2 marzo 2026 ha esordito in Liga contro il Getafe a 18 anni e 211 giorni. Ha riscritto la storia del club venendo schierato titolare da Arbeloa nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Manchester City (vinta 3-0). A 18 anni e 220 giorni, è diventato il più giovane titolare della storia del Real Madrid in Champions League, superando il leggendario record precedentemente detenuto da Raúl González Blanco.
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