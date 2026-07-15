Moretto: “Il Napoli ha in pugno Favasuli”. La situazione

La prima scelta per la fascia del Napoli è Costantino Favasuli: accordo tra il calciatore e il club già trovati

L'accordo tra il calciatore e la squadra allenata da Allegri è praticamente fatto, sicura anche di trovare un accordo con il Catanzaro. L'unica cosa da capire, aggiunge Moretto, è se il Napoli ha veramente l'intenzione di affondare il colpo per lui, anche se al momento sembra essere la scelta numero uno per rinforzare la fascia. Ove l'affare si facesse, la Fiorentina deterrebbe il 50% della cifra del trasferimento.