Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Moretto: “Il Napoli ha in pugno Favasuli”. La situazione

altre news

Moretto: “Il Napoli ha in pugno Favasuli”. La situazione

Favasuli
La prima scelta per la fascia del Napoli è Costantino Favasuli: accordo tra il calciatore e il club già trovati
Redazione VN

Costantino Favasuli si prepara a salutare il Catanzaro. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato, Matteo Moretto, il calciatore sarebbe vicino al Napoli. Il club partenopeo tiene in pugno l'ex esterno della Fiorentina (LA SITUAZIONE), tanto da sapere di poterlo chiudere "quando vuole".

L'accordo tra il calciatore e la squadra allenata da Allegri è praticamente fatto, sicura anche di trovare un accordo con il Catanzaro. L'unica cosa da capire, aggiunge Moretto, è se il Napoli ha veramente l'intenzione di affondare il colpo per lui, anche se al momento sembra essere la scelta numero uno per rinforzare la fascia. Ove l'affare si facesse, la Fiorentina deterrebbe il 50% della cifra del trasferimento.

Leggi anche
Mercato Fiorentina, occhi su un giovane talento del Milan figlio di un ex viola
Marotta chiarisce: “Palestra è venuto meno ad un impegno preso con noi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA