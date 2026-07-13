L'Inter non è ancora riuscita a sostituire Denzel Dumfries. In origine doveva essere Marco Palestra, poi Khalaili, ma entrambi gli affari sono sfumati. Beppe Marotta è tornato a parlare della scelta di Palestra, nella conferenza stampa di inizio stagione:
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Marotta chiarisce: “Palestra è venuto meno ad un impegno preso con noi”
L'affare Palestra ha lasciato dell'amaro in bocca all'Inter, come sottolinea Beppe Marotta
"Il caso Palestra è frutto di un ripensamento del giocatore, che legittimamente è venuto meno a un impegno verbale preso il mese precedente. Il suo agente poteva magari avere anche un ruolo di maggiore consistenza per indicare la strada da percorrere per il giocatore. Anan Khalaili non ha superato le visite mediche con l'Inter. Non possiamo tesserarlo. Avevamo negoziato l'acquisizione ma il giocatore non ha superato le visite di idoneità, come comunicato dal Coni"
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