Alberto Aquilani è il nuovo allenatore del Sassuolo e ha già iniziato a lavorare con i giocatori a sua disposizione. Tra questi c'è il centrocampista serbo Nemanja Matic. Il classe '88 ha parlato ai propri tifosi in vista della prossima stagione:
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Sassuolo, sentite Matic: “Vogliamo dare tutto per il club e andare in Europa”
Il centrocampista serbo del Sassuolo, Nemanja Matic, ha le idee chiare sull'obiettivo da raggiungere
È molto importante e il mister può aiutare noi giovani (ride, ndr). Aquilani sicuramente conosce il calcio, ha già un'esperienza importante e noi vogliamo dare tutto per questo club, per voi, e tutti insieme vogliamo andare in Europa.
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