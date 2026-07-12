Sassuolo, sentite Matic: “Vogliamo dare tutto per il club e andare in Europa”

Alberto Aquilani è il nuovo allenatore del Sassuolo e ha già iniziato a lavorare con i giocatori a sua disposizione. Tra questi c'è il centrocampista serbo Nemanja Matic . Il classe '88 ha parlato ai propri tifosi in vista della prossima stagione:

È molto importante e il mister può aiutare noi giovani (ride, ndr). Aquilani sicuramente conosce il calcio, ha già un'esperienza importante e noi vogliamo dare tutto per questo club, per voi, e tutti insieme vogliamo andare in Europa.