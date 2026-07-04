L'ex viola Alberto Aquilani è stato presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore del Sassuolo. Le dichiarazioni del tecnico sul futuro in neroverde e sul suo predecessore:
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Aquilani su Grosso: “Non l’ho sentito, ma lascia un’eredità importante”
Alberto Aquilani, nuovo tecnico del Sassuolo, si è presentato in conferenza stampa
Sono felice e onorato di essere qui, ringrazio il presidente e il direttore per l'opportunità incredibile che mi è stata data. Mercato? C’è una linea condivisa. Tutto parte da un concetto che vuole proporre in campo. Si devono cercare dei giocatori con caratteristiche per esprimere quelle idee. C'è da fare perché in alcune posizioni siamo carenti, poi il mercato ha dei tempi e io sicuramente ho delle idee chiare su cosa questa squadra può avere bisogno.
Su Grosso—
Non ho sentito Fabio. Mi rendo conto che lascia un'eredità importante. Quando arriva un nuovo tecnico si riparte da zero o quasi perché ogni allenatore porta la sua metodologia ma quello che ha fatto lui lascia grandi cose.
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