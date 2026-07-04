Francesco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo, ha parlato ai margini della conferenza di presentazione di Alberto Aquilani. Le sue parole sul mercato dei neroverdi:
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Sassuolo, il ds: “Mercato imprevedibile. Spero nella permanenza di alcuni giocatori”
Il direttore sportivo del Sassuolo, Francesco Palmieri, ha commento il mercato in casa neroverde
Il Sassuolo ha dimostrato di fare le cose bene, è sempre stato attento alla crescita di giocatori, allenatori e dirigenti. Presentiamo oggi Alberto Aquilani, un allenatore grandissimo con grandissime idee, innovative. È un ragazzo speciale, ha una gran voglia di far bene e noi tutti cercheremo di fare le cose per bene con l'intento di fare una buona squadra in primis per restare nella massima serie perché lo scivolone di qualche anno fa è stato duro da digerire.
I giocatori in uscita—
So cosa può servire a questa squadra, ma il mercato a volte è imprevedibile. La storia del Sassuolo dice che quando vende i giocatori va sempre a ritrovare calciatori molto forti. Ovviamente ci sono delle caratteristiche di giocatori presenti in rosa che sono importanti e mi auguro possano rimanere ma il mercato purtroppo è così. So di avere alle spalle una proprietà che si farà trovare pronta.
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