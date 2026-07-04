L'AD del Sassuolo Veronica Squinzi è intervenuta durante la presentazione del nuovo tecnico neroverde Alberto Aquilani. La dirigente ha fatto un grande in bocca al lupo all'ex viola e ha voluto ringraziare anche Fabio Grosso:
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Sassuolo, l’Ad Squinzi ringrazia Grosso: “Ci ha subito riportati in A”
L'amministratrice delegata del Sassuolo presenta Aquilani e fa i suoi personali ringraziamenti al tecnico viola Grosso
Il club sta vivendo una nuova era, una nuova fase della propria storia e desidero ringraziare moltissimo Giovanni Carnevali per lo straordinario lavoro di questi 13 anni e il percorso che ha portato avanti con grande determinazione ha veramente fatto cambiare la storia di questo club e di questa società. Desidero ringraziare Fabio Grosso che ci ha riportato in A dopo un solo anno.
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