La trattativa tra Fiorentina e Trabzonspor per Christ Inao Oulai resta complessa e ricca di colpi di scena. Nelle ultime ore il vicepresidente del club turco ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo di massima con i viola e che manca soltanto la definizione del contratto del giocatore, lasciando intendere che il trasferimento potrebbe chiudersi a breve.
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Nazione: “Mistero Oulai. Piace, ma da qui a immaginarlo a Firenze ce ne passa”
La trattativa tra Fiorentina e Trabzonspor per Christ Inao Oulai resta complessa e ricca di colpi di scena
Dal Viola Park, però, non arrivano conferme. La Fiorentina continua a seguire con grande interesse il centrocampista ivoriano, ma filtra prudenza e non viene considerato imminente un accordo definitivo, nonostante la volontà del giocatore di trasferirsi a Firenze.
Secondo quanto emerge dalla Turchia, l'intesa economica sarebbe basata su 26 milioni di euro di parte fissa, 4 milioni di bonus e una percentuale tra il 10 e il 15% sulla futura rivendita. Le prossime ore saranno decisive, anche perché l'uscita pubblica del vicepresidente del Trabzonspor rappresenta un segnale importante nell'evoluzione della trattativa. Lo scrive la Nazione.
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