Nazione: “Mistero Oulai. Piace, ma da qui a immaginarlo a Firenze ce ne passa”

La trattativa tra Fiorentina e Trabzonspor per Christ Inao Oulai resta complessa e ricca di colpi di scena

La trattativa tra Fiorentina e Trabzonspor per Christ Inao Oulai resta complessa e ricca di colpi di scena. Nelle ultime ore il vicepresidente del club turco ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo di massima con i viola e che manca soltanto la definizione del contratto del giocatore, lasciando intendere che il trasferimento potrebbe chiudersi a breve.