Sullo sfondo resta viva anche la pista che porta a Tolu Arokodare del Wolverhampton per rinforzare l'attacco della Fiorentina.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Le 2 offerte viola per Arokodare confondono le carte per Oulai”
La Nazione
Nazione: “Le 2 offerte viola per Arokodare confondono le carte per Oulai”
Sullo sfondo resta viva anche la pista che porta a Tolu Arokodare del Wolverhampton per rinforzare l'attacco della Fiorentina
L'attaccante nigeriano, però, è extracomunitario e il suo eventuale arrivo sarebbe incompatibile con quello di Christ Inao Oulai, destinato a occupare l'ultimo slot disponibile.
Nel frattempo la Fiorentina avrebbe già presentato due offerte al club inglese, mantenendo aperta anche questa trattativa e lasciando ancora in evoluzione le strategie di mercato. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA