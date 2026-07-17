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Nazione: “Le 2 offerte viola per Arokodare confondono le carte per Oulai”

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Sullo sfondo resta viva anche la pista che porta a Tolu Arokodare del Wolverhampton per rinforzare l'attacco della Fiorentina
Redazione VN

Sullo sfondo resta viva anche la pista che porta a Tolu Arokodare del Wolverhampton per rinforzare l'attacco della Fiorentina.

L'attaccante nigeriano, però, è extracomunitario e il suo eventuale arrivo sarebbe incompatibile con quello di Christ Inao Oulai, destinato a occupare l'ultimo slot disponibile.

Nel frattempo la Fiorentina avrebbe già presentato due offerte al club inglese, mantenendo aperta anche questa trattativa e lasciando ancora in evoluzione le strategie di mercato. Lo scrive la Nazione.

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