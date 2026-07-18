Apprensione per Fagioli, fitta al ginocchio destro: ecco le prime sensazioni

Cosa è successo a Nicolò Fagioli? La ricostruzione degli eventi dei nostri inviati presenti al Viola Park

Redazione VN 18 luglio 2026 (modifica il 18 luglio 2026 | 19:07)

Momenti di preoccupazione al Viola Park durante l’allenamento odierno della Fiorentina. Nel corso di un’esercitazione dedicata alle conclusioni in porta, Nicolò Fagioli ha accusato un problema al ginocchio destro.

Il centrocampista viola, dopo aver calciato con il piede destro, ha avvertito una fitta al ginocchio, accasciandosi immediatamente a terra. Sul posto è intervenuto lo staff medico della Fiorentina, che ha applicato del ghiaccio sull’articolazione dolorante mentre il giocatore è rimasto seduto sul terreno di gioco per alcuni minuti.

La scena ha inevitabilmente generato apprensione tra i presenti, anche se emergono alcuni segnali incoraggianti. Fagioli, infatti, non ha richiesto l’intervento dei sanitari per lasciare il campo e non avrebbe evidenziato particolari difficoltà nella deambulazione, uscendo dal terreno di gioco sostanzialmente sulle proprie gambe e senza una marcata zoppia.

Le condizioni del centrocampista saranno comunque monitorate nelle prossime ore. Al momento si tratta di un episodio ancora da valutare.

LE PRIME SENSAZIONI DAL VIOLA PARK — Da Bagno a Ripoli arrivano rassicurazioni importanti. Fagioli aveva già un piccolo fastidio al ginocchio destro e da parte della società viola non ci sono, almeno per ora, grandi preoccupazioni. Il giocatore si sarebbe dunque fermato più in via precauzionale che altro. Resterà comunque da capire la sua presenza nei prossimi impegni del ritiro viola.