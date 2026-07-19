Più che una trattativa è stata una vera e propria avventura, ma adesso è ufficiale: Christ Inao Oulai è un nuovo giocatore della Fiorentina. L'ivoriano classe 2006 arriva a Firenze a titolo definitivo per 24 milioni di euro più 6 di bonus e un 10% sulla futura rivendita. Il comunicato del club:
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Ufficiale – Oulai è un nuovo giocatore della Fiorentina. I comunicati e le cifre
Adesso è ufficiale il classe 2006, Inao Oulai è un nuovo giocatore della Fiorentina. Operazione da oltre 25 milioni di euro
ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christ Ravynel Inao Oulai dal Trabzonspor Kulubu. Oulai, nato a Yopougon (Costa D'Avorio) il 6 aprile 2006, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella del Trabzonspor, anche la maglia del Bastia in Francia. Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Turchia, ha collezionato 31 presenze tra Campionato e Coppa di Turchia segnando 2 gol e fornendo 4 assist e vincendo la Coppa di Turchia. Oulai, nonostante la giovane età, ha già indossato in 13 occasioni la maglia della Nazionale maggiore della Costa D'Avorio ed è stato uno dei protagonisti con la sua Nazionale durante i Mondiali dove ha disputato da titolare tutte le partite.
Arriva anche il comunicato da parte del Trabzonspor che svela le cifre dell'operazione con la Fiorentina:
È stato raggiunto un accordo per il trasferimento definitivo del nostro calciatore professionista Christ Ravynel Inao Oulai alla Fiorentina. In base all'accordo, il nostro Club otterrà un introito totale di 30.000.061 Euro, così composto: 26.000.000 Euro a titolo di corrispettivo garantito e 4.000.061 Euro di bonus legati a condizioni. Inoltre, il 10% del corrispettivo netto derivante dal prossimo trasferimento del giocatore sarà versato al nostro Club.
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