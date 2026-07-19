Ufficiale – Oulai è un nuovo giocatore della Fiorentina. I comunicati e le cifre

Adesso è ufficiale il classe 2006, Inao Oulai è un nuovo giocatore della Fiorentina. Operazione da oltre 25 milioni di euro

Più che una trattativa è stata una vera e propria avventura, ma adesso è ufficiale: Christ Inao Oulai è un nuovo giocatore della Fiorentina. L'ivoriano classe 2006 arriva a Firenze a titolo definitivo per 24 milioni di euro più 6 di bonus e un 10% sulla futura rivendita. Il comunicato del club: