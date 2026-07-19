La Fiorentina continua a pianificare il suo scoppiettante mercato, che gioco-forza deve passare anche attraverso i giocatori in partenza: come raccolto da VN, c'è da segnalare un cambio di agente per Simon Sohm, passato all'agenzia The Team. Da verificare a questo punto se con questo cambiamento si smuoverà anche la situazione dello svizzero sul fronte-partenze.
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VN – Si smuove la situazione di Sohm: ecco perché. E davanti occhio alle sorprese
La Fiorentina continua a pianificare il suo mercato che, gioco-forza, deve passare anche attraverso i giocatori in partenza: tra questi Sohm.
E poi chi arriva?—
Adesso in cima alle priorità c'è un esterno offensivo. Nelle ultime settimane erano usciti, tra gli altri, i nomi di Noa Lang e Johan Bakayoko, ma la sensazione è che i viola possano adddirittura pensare di andare su profili ancora più blasonati.
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