Bastano pochi minuti ad Arthur Atta per lasciare subito il segno con la maglia viola. Nel corso della sfida tra Fiorentina e Primavera, il centrocampista francese, arrivato in estate dall’Udinese, si è reso protagonista di una giocata di grande qualità.
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VIDEO – Magia di Atta contro la Primavera: gol di tacco e applausi!
Colpo di tacco magico del nuovo centrocampista della Fiorentina, Arthur Atta nell'allenamento congiunto con la Primavera
Al termine di una bella azione corale della squadra viola, Atta si è inserito perfettamente in area, battendo il portiere avversario con una splendida conclusione di tacco che ha strappato gli applausi dei presenti.
Si tratta del primo gol “in viola” del classe 2003, seppur in una gara non ufficiale, ma è comunque un ottimo biglietto da visita per uno dei nuovi acquisti della Fiorentina, che continua così a mostrare le proprie qualità tecniche e il proprio feeling con i nuovi compagni.
Di seguito il video della splendida rete:
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