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VIOLA NEWS social VIDEO – Atta in 100 secondi: “Se non fossi un calciatore… avvocato!”

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VIDEO – Atta in 100 secondi: “Se non fossi un calciatore… avvocato!”

Atta
Alla scoperta di Atta! Il nuovo centrocampista della Fiorentina partecipa ad un intrigante video social
Redazione VN

In un video social pubblicato dalla Fiorentina, il neo acquisto viola, Arthur Atta  si descrive rispondendo velocemente a molte domande in soli 100 secondi complessivi. Ecco come è andato l'esperimento e quali sono state le risposte migliori del centrocampista francese. Qui di seguito il video:

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