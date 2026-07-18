In un video social pubblicato dalla Fiorentina, il neo acquisto viola, Arthur Atta si descrive rispondendo velocemente a molte domande in soli 100 secondi complessivi. Ecco come è andato l'esperimento e quali sono state le risposte migliori del centrocampista francese. Qui di seguito il video:
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VIOLA NEWS social VIDEO – Atta in 100 secondi: “Se non fossi un calciatore… avvocato!”
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VIDEO – Atta in 100 secondi: “Se non fossi un calciatore… avvocato!”
Alla scoperta di Atta! Il nuovo centrocampista della Fiorentina partecipa ad un intrigante video social
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