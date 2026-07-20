Particolarmente toccante il saluto che il Trabzonspor ha voluto dedicare a Christ Inao Oulai, arrivato da poco alla Fiorentina attraverso i suoi caali ufficiali:
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Oulai, il toccante saluto del Trabzonspor: “Storia breve, tracce profonde”
Il commovente saluto del Trabzonspor a Oulai, neo acquisto della Fiorentina: "Storia breve ma hai lasciato un segno profondo. Grazie di tutto."
Alcune storie, pur essendo brevi, lasciano profonde tracce. La storia di Christ Inao Oulai è stata esattamente così... Nel breve tempo che hai trascorso con la maglia del Trabzonspor; le tracce che hai lasciato, il sorriso che hai regalato ai volti e la tua energia inesauribile ti faranno ricordare per sempre. Grazie per essere stato parte di questa grande famiglia. Che la tua strada sia luminosa
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