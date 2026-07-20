Mondiali 2026 – Spagna campione con gol di Torres: battuta l’Argentina 1-0

La Spagna è Campione del Mondo per la seconda volta nella sua storia

La Spagna è Campione del Mondo per la seconda volta nella sua storia. Dopo una partita infinita, a decidere la finale di New York è una rete all'inizio del secondo tempo supplementare di Ferran Torres. Dominio delle Furie Rosse contro un'Argentina arrivata all'ultimo atto senza più benzina nelle gambe.

Fin dai primi minuti il copione è stato chiaro: palla agli spagnoli, difesa a oltranza dei sudamericani mai pericolosi dalle parti di Unai Simon. Ci pensa il Dibu Martinez a tenere a galla i suoi, rimasti in 10 a ridosso dei supplementari per il doppio giallo sventolato ad Enzo Fernandez dopo un intervento scomposto su Cubarsì. La resistenza degli argentini crolla al minuto 106, con la sponda di Nico Williams per l'attaccante del Barça. Si chiude senza il senza il back-to-back di Messi dopo il trionfo del 2022, a far festa è la nazionale di De La Fuente, che ha meritato di più.