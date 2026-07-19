Salerno, trovato carbonizzato il giornalista Luca Esposito: si indaga per omicidio

Questa mattina è stato trovato il cadavere di Luca Esposito, giornalista pubblicista direttore di Tuttosalernitana.com

Redazione VN 19 luglio 2026 (modifica il 19 luglio 2026 | 14:23)

È stato identificato come Luca Esposito, giornalista pubblicista di 53 anni, il cadavere carbonizzato rinvenuto nella mattinata di oggi in un terreno agricolo di Eboli, in provincia di Salerno, tra la Strada Statale 7 bis e via Contrada Bivio Cioffi. Volto noto dell'informazione sportiva locale, collaborava con La Città di Salerno e con l'emittente Ottochannel, oltre a dirigere il sito Tuttosalernitana.com. Esposito lavorava anche come dipendente dell'Arpac di Avellino.

Secondo i primi accertamenti investigativi, l'uomo sarebbe stato ucciso prima che il corpo venisse dato alle fiamme. L'identificazione è stata resa possibile grazie al ritrovamento, nelle vicinanze, di un'auto intestata alla vittima. La Procura di Salerno ha successivamente diffuso le generalità del giornalista.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio e recuperato il corpo, seguiti dai carabinieri del Norm di Eboli, dai militari della Sezione Investigazioni Scientifiche di Salerno, dal medico legale e dal sostituto procuratore di turno della Procura guidata da Raffaele Cantone. L'ipotesi investigativa principale resta quella dell'omicidio e le indagini sono in corso.