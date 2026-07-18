Intervistato da Libero, l'ex Fiorentina Cesare Prandelli si è soffermato sul momento del calcio italiano:
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Prandelli: “Mondiali? L’assenza dell’Italia ha peggiorato il livello”
Le parole dell'ex tecnico viola
Le parole dell'ex tecnico viola—
"L'Europa e l'Italia ci hanno rimesso senza azzurri ai Mondiali. Per colpe nostre non siamo andati al mondiale per la terza volta di fila ma l'assenza italiana ha peggiorato il livello. La Fifa deve capirlo, c'erano troppe nazionali di continenti nei quali il calcio non è al top. Va bene la simpatia di certe squadre anche pittoresche ma tutto non deve andare a dispetto della qualità"
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