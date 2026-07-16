La Commissione Sport, guidata dal presidente Marco Burgassi, ha accolto il presidente Riccardo Cerza, il vicepresidente Francesco Di Costanzo e il responsabile storia e tradizioni Roberto Vinciguerra, che hanno raccontato il percorso del club e il legame storico con il territorio dell’Oltrarno.
altre news
Rondinella, Palazzo Vecchio celebra gli 80 anni: proposta una targa celebrativa
Durante la seduta è stata inoltre approvata all’unanimità una mozione, proposta dal consigliere Alessandro Draghi e integrata dallo stesso Burgassi, per l’installazione di una targa celebrativa dedicata agli 80 anni della società.
L’idea è quella di collocare il riconoscimento in uno dei luoghi simbolici legati alla nascita della Rondinella, come l’area dell’ex Bar Maglio in via Pisana, davanti alla Porta San Frediano, oppure direttamente sulle mura cittadine, a testimonianza del valore storico e sociale del club per il quartiere.
La società biancorossa era già stata ricevuta in Consiglio comunale lo scorso 4 maggio per celebrare la conquista del campionato e la conseguente promozione in Serie D.
L’obiettivo della Commissione Sport è portare rapidamente l’atto in Consiglio comunale, così da poter approvare e celebrare ufficialmente la targa proprio nel mese in cui, 80 anni fa, nacque la Rondinella.
© RIPRODUZIONE RISERVATA