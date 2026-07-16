Nazionale, Pirlo prende quota: Maldini lo vuole per il progetto Mondiale 2030

La candidatura di Andrea Pirlo sta avanzando per la panchina dell'Italia

Redazione VN 16 luglio 2026 (modifica il 16 luglio 2026 | 14:16)

Andrea Pirlo è il nome che nelle ultime ore ha guadagnato maggiore forza per la panchina della Nazionale italiana. Secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe il candidato indicato da Paolo Maldini per avviare il progetto che punta ai Mondiali del 2030.

La candidatura dell'ex centrocampista sarebbe maturata dopo i confronti tra Maldini, Leonardo e Giovanni Malagò. Maldini considera Pirlo il profilo ideale per guidare gli azzurri grazie alla sua visione di gioco, all'esperienza internazionale e alla capacità di dialogare con il nuovo gruppo dirigente. Anche il suo percorso alla Juventus viene giudicato positivamente, nonostante sia arrivato all'inizio della carriera da allenatore e senza la conquista del campionato.

Nei prossimi giorni Malagò dovrebbe incontrare Pirlo per approfondire idee, programmi e compatibilità con il progetto. Gli aspetti economici non rappresenterebbero una priorità: la scelta sarà basata soprattutto sulla condivisione della visione tecnica e sull'intesa tra le parti. Tra le alternative restano Roberto Mancini e Antonio Conte, mentre in passato era stato preso in considerazione anche Pep Guardiola.