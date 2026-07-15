Mondiali: infinito Messi, due assist e Argentina in finale. Inghilterra beffata

Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. Dopo la vittoria nella serata di ieri delle Furie Rosse sulla Francia, è dei sudamericani la seconda semifinale grazie a una rimonta incredibile. Il primo tempo non regala squilli particolari ed è quasi tutto all'insegna del tatticismo, ma succede tutto nella ripresa. Al 55' inglesi avanti con Gordon e in pieno controllo della partita, che cambia registro dopo il secondo cooling break. I cambi difensivi di Tuchel fanno arretrare la nazionale dei Tre Leoni, che viene punita all'85° dal destro da fuori di Enzo Fernandez su assist di Messi. In pieno recupero, dopo il palo di MacAllister, la palla arriva ancora a Messi che pennella per Lautaro Martinez: colpo di testa ravvicinato e 2-1. Argentini in delirio, delusione Inghilterra che aveva pregustato a lungo la vittoria.