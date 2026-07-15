Il pubblico ministero di Milano Maurizio Ascione ha firmato la richiesta di archiviazione del filone dell'inchiesta sugli arbitri che vede coinvolto il designatore Gianluca Rocchi. La decisione è arrivata nella serata di ieri, al termine di un confronto con il procuratore aggiunto Paolo Ielo, co-assegnatario del fascicolo, e con il procuratore capo Marcello Viola. Ascione ha infine condiviso la valutazione secondo cui le prove raccolte in quasi due anni di indagini per la presunta frode sportiva contestata a Rocchi non sarebbero abbastanza solide da sostenere un eventuale processo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news Inchiesta arbitri: verso l’archiviazione per Rocchi. L’avvocato: “C’è soddisfazione”
altre news
Inchiesta arbitri: verso l’archiviazione per Rocchi. L’avvocato: “C’è soddisfazione”
Il pubblico ministero di Milano Maurizio Ascione ha firmato la richiesta di archiviazione del filone dell'inchiesta sugli arbitri
Per questo motivo, la Procura di Milano si avvia verso l'archiviazione di questo capitolo dell'inchiesta. Rimane invece aperta la questione relativa alle presunte "bussate" alla sala VAR di Lissone: gli atti saranno trasmessi alla Procura di Monza, competente per territorio. La documentazione sarà inoltre inviata alla giustizia sportiva, che dovrà valutare l'eventuale presenza di violazioni sotto il profilo disciplinare.
L'avvocato di Gianluca Rocchi è intervenuto in merito alla questione ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport:
C’è soddisfazione, noi ci siamo mossi in maniera giusta ed era chiaro che non ci fosse nulla nei confronti di Rocchi. Lui non ha mai subito pressioni da parte di squadre per le scelte delle designazioni arbitrali. Si è sempre comportato correttamente negli interessi della classe arbitrale. Si è autosospeso, è finito nella gogna mediatica e ha perso tutto. Ma in un mese e mezzo siamo riusciti a dimostrare che Rocchi non era coinvolto in nulla di illecito ed è per questo che la Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione. Adesso Rocchi ha un grande credito. Per una settimana è stato massacrato mediatamente. È una persona che si è sempre mossa correttamente e che si è trovata in un processo penale senza aver commesso reati effettivi. Tutti gli arbitri hanno espresso solidarietà a Rocchi in quanto persona onesta e leale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA