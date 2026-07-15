Inchiesta arbitri: verso l’archiviazione per Rocchi. L’avvocato: “C’è soddisfazione”

Il pubblico ministero di Milano Maurizio Ascione ha firmato la richiesta di archiviazione del filone dell'inchiesta sugli arbitri che vede coinvolto il designatore Gianluca Rocchi. La decisione è arrivata nella serata di ieri, al termine di un confronto con il procuratore aggiunto Paolo Ielo, co-assegnatario del fascicolo, e con il procuratore capo Marcello Viola. Ascione ha infine condiviso la valutazione secondo cui le prove raccolte in quasi due anni di indagini per la presunta frode sportiva contestata a Rocchi non sarebbero abbastanza solide da sostenere un eventuale processo.