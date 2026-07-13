Calcio olandese sotto shock per la morte a 38 anni dell'arbitro Rob Dieperink, ritrovato senza vita nelle ultime ore a casa sua. Il fischietto doveva far parte della spedizione della sua federazione ai Mondiali 2026, come membro della squadra Var, ma lo scorso aprile, dopo aver fatto parte del gruppo arbitrale di Crystal Palace-Fiorentina in Conference League, era stato arrestato in un hotel di Londra con l'accusa di molestie nei confronti di un diciassettenne.
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Morto l’arbitro al Var di Crystal Palace-Fiorentina: doveva essere ai Mondiali
Il caso di Rob Dieperink, fischietto olandese arrestato a Londra dopo il match della Fiorentina e trovato senza vita a casa sua
Il caso venne poi archiviato per mancanza di prove ma segnò profondamente Dieperink e di fatto gli costò il posto per il Mondiale. Per quanto riguarda la scomparsa, i media olandesi, che citano fonti interne alla polizia, fanno sapere che l'arbitro è stato trovato morto in casa e viene escluso il coinvolgimento di altre persone. Direttore di gara in Eredivisie dal 2017, fra gli addetti al Var a Euro2024, Dieperink aveva diretto appena sabato scorso un'amichevole. Lo riporta gazzetta.it.
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