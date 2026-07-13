Morto l’arbitro al Var di Crystal Palace-Fiorentina: doveva essere ai Mondiali

Il caso venne poi archiviato per mancanza di prove ma segnò profondamente Dieperink e di fatto gli costò il posto per il Mondiale. Per quanto riguarda la scomparsa, i media olandesi, che citano fonti interne alla polizia, fanno sapere che l'arbitro è stato trovato morto in casa e viene escluso il coinvolgimento di altre persone. Direttore di gara in Eredivisie dal 2017, fra gli addetti al Var a Euro2024, Dieperink aveva diretto appena sabato scorso un'amichevole. Lo riporta gazzetta.it.