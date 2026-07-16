Caso arbitri, la Procura chiede l’archiviazione: emergono nuove intercettazioni

Il Corriere della Sera ha pubblicato alcune intercettazioni raccolte durante l'indagine

Redazione VN 16 luglio 2026 (modifica il 16 luglio 2026 | 14:56)

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sul cosiddetto "caso arbitri", che coinvolgeva il designatore Gianluca Rocchi, il responsabile Var Andrea Gervasoni e alcuni esponenti dell'Inter. Secondo i magistrati, non sono emersi elementi che dimostrino l'esistenza di un sistema organizzato per influenzare le designazioni arbitrali in Serie A. Gli atti saranno ora trasmessi alla giustizia sportiva per le valutazioni di competenza.

Il Corriere della Sera ha pubblicato alcune intercettazioni raccolte durante l'indagine. In una conversazione del 29 aprile 2025, Rocchi valuta con Gervasoni la possibilità di modificare una designazione arbitrale, spiegando che l'Inter stava esercitando forti pressioni. In un'altra telefonata, Riccardo Pinzani riferisce a Rocchi che l'Inter, attraverso Schenone, aveva manifestato il proprio malcontento nei confronti di alcuni arbitri, tra cui Sozza.

In un'ulteriore intercettazione, Pinzani racconta che Giuseppe Marotta avrebbe affrontato il tema con il capo dell'ufficio legislativo della FIGC, Viglione. Rocchi conferma di essere stato contattato e, parlando con Dino Tommasi, spiega di aver preferito designare un arbitro "pulito" nei confronti dell'Inter al posto di Sozza. Una decisione che Tommasi definisce "assurda", sottolineando come Sozza fosse ormai considerato non più impiegabile nelle gare dei nerazzurri.