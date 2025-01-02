Profilo

Oliver Christensen (Kerteminde, 22 marzo 1999) è un calciatore danese, da questa stagione portiere della Fiorentina e della nazionale danese. Cresciuto nel settore giovanile dell'Odense, ha esordito in prima squadra il 22 ottobre 2018. Resta in patria fino all'estate 2021 quando passa all'Hertha Berlino. Il 10 agosto 2023 si trasferisce alla Fiorentina a titolo definitivo. Con la nazionale danese ha partecipato agli Europei Under 21 del 2021. Dopo un paio di prestiti alla Salernitana nel 2024/25 e allo Sturm Graz nella prima parte del 2025/26, è tornato alla Fiorentina per fare da secondo di David De Gea.

Carriera Club Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti 2018/19 Odense SL 1 -1 CD 2 -2 3 -3 2019/20 Odense SL 34 -39 34 -39 2020/21 Odense SL 25 -29 CD 3 -5 28 -34 Agosto 2021 Odense SL 6 -10 6 -10 2021/22 Hertha Berlin BL 2 -1 2 -1 2022/23 Hertha Berlin BL 33 -68 CG 1 -4 34 -72 agosto 23 Hertha Berlin ZL 2 -2 2 -2 2023/24 Fiorentina ZL/A 6 11 CI 2 2 CONF 4 4 12 17 2024/25 Fiorentina/Salernitana B 18 19 18 19 2025 Sturm Graz OFB 15 18 OFB 1 0 CL/EL 7 12 23 30 2026 Fiorentina A 1 -1 CI 1 -2 CONF 2 -2 4 -5