Oliver Christensen
53 Portiere
- Nazionalità:
- Danimarca
- Età:
- 27 (22 March 1999)
- Altezza:
- 1.90 m
- Piedi:
- Destro
- Valore di mercato:
- 3 mln
Profilo
Oliver Christensen (Kerteminde, 22 marzo 1999) è un calciatore danese, da questa stagione portiere della Fiorentina e della nazionale danese. Cresciuto nel settore giovanile dell'Odense, ha esordito in prima squadra il 22 ottobre 2018. Resta in patria fino all'estate 2021 quando passa all'Hertha Berlino. Il 10 agosto 2023 si trasferisce alla Fiorentina a titolo definitivo. Con la nazionale danese ha partecipato agli Europei Under 21 del 2021. Dopo un paio di prestiti alla Salernitana nel 2024/25 e allo Sturm Graz nella prima parte del 2025/26, è tornato alla Fiorentina per fare da secondo di David De Gea.
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2018/19
|Odense
|SL
|1
|-1
|CD
|2
|-2
|3
|-3
|2019/20
|Odense
|SL
|34
|-39
|34
|-39
|2020/21
|Odense
|SL
|25
|-29
|CD
|3
|-5
|28
|-34
|Agosto 2021
|Odense
|SL
|6
|-10
|6
|-10
|2021/22
|Hertha Berlin
|BL
|2
|-1
|2
|-1
|2022/23
|Hertha Berlin
|BL
|33
|-68
|CG
|1
|-4
|34
|-72
|agosto 23
|Hertha Berlin
|ZL
|2
|-2
|2
|-2
|2023/24
|Fiorentina
|ZL/A
|6
|11
|CI
|2
|2
|CONF
|4
|4
|12
|17
|2024/25
|Fiorentina/Salernitana
|B
|18
|19
|18
|19
|2025
|Sturm Graz
|OFB
|15
|18
|OFB
|1
|0
|CL/EL
|7
|12
|23
|30
|2026
|Fiorentina
|A
|1
|-1
|CI
|1
|-2
|CONF
|2
|-2
|4
|-5
Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
|Danimarca
|Stagione
|Competizione
|Presenze
|Reti
|2019
|Under 21
|13
|-9
|2020
|Nazionale A
|1
|0