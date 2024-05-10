Riccardo Braschi

Profilo

Fiorentino doc, nato il 24 agosto 2006, ha esordito contro il Rakow il 13 marzo 2026 in Conference League e contro la Roma il 4 maggio 2026 in Serie A. Braschi, attaccante da 17 reti nel campionato Primavera con Galloppa, rappresenta il prototipo del giocatore cresciuto all'ombra del Duomo, avendo compiuto tutta la trafila nel settore giovanile gigliato.