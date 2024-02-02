Daniele Rugani

Profilo

Rugani è un difensore centrale dotato di buona fisicità, che rende al meglio in fase di marcatura e in particolar modo nell'anticipo: non è molto veloce e così preferisce rinunciare all'intervento diretto sull'avversario marcandolo una volta in possesso di palla. Abile nei disimpegni e nelle ripartenze, grazie alla sua statura eccelle nel colpo di testa con cui può rendersi utile anche in proiezione offensiva.

Trofei vinti Serie A 5 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 Coppa Italia 4 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2023/24 Super Coppa Italiana 2 2015, 2018

Carriera Club Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti 2013/14 Empoli B 40 2 CI 2 0 42 2 2014/15 Empoli A 38 3 CI 1 0 39 3 2015/16 Juventus A 17 0 CI 3 0 UCL 1 0 21 0 2016/17 Juventus A 15 2 CI 2 0 UCL 2 1 SI 1 0 20 3 2017/18 Juventus A 22 2 CI 2 0 UCL 2 0 26 2 2018/19 Juventus A 15 2 CI 1 0 UCL 4 0 20 2 2019/20 Juventus A 10 0 CI 2 0 UCL 2 0 14 0 2020/ feb21 Rennes L1 1 0 UCL 1 0 2 0 feb-giu 21 Cagliari A 16 1 16 1 2021/22 Juventus A 12 0 CI 1 1 UCL 4 0 SI 1 0 18 1 2022/23 Juventus A 9 0 CI 1 0 UCL 1 0 11 0 2023/24 Juventus A 17 2 CI 1 1 18 3 2024/25 Ajax ED 15 0 CO 2 1 UEL 9 0 26 1 2025/gen 26 Juventus A 6 0 UCL 2 0 8 0 feb-giu 26 Fiorentina A 6 0 6 0