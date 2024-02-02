Daniele Rugani
- Età:
- 32 (29 July 1994)
- Altezza:
- 1.90 m
- Peso:
- 84 kg
- Valore di mercato:
- 2 mln
Profilo
Rugani è un difensore centrale dotato di buona fisicità, che rende al meglio in fase di marcatura e in particolar modo nell'anticipo: non è molto veloce e così preferisce rinunciare all'intervento diretto sull'avversario marcandolo una volta in possesso di palla. Abile nei disimpegni e nelle ripartenze, grazie alla sua statura eccelle nel colpo di testa con cui può rendersi utile anche in proiezione offensiva.
Trofei vinti
Serie A
5
2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
Coppa Italia
4
2015/16, 2016/17, 2017/18, 2023/24
Super Coppa Italiana
2
2015, 2018
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2013/14
|Empoli
|B
|40
|2
|CI
|2
|0
|42
|2
|2014/15
|Empoli
|A
|38
|3
|CI
|1
|0
|39
|3
|2015/16
|Juventus
|A
|17
|0
|CI
|3
|0
|UCL
|1
|0
|21
|0
|2016/17
|Juventus
|A
|15
|2
|CI
|2
|0
|UCL
|2
|1
|SI
|1
|0
|20
|3
|2017/18
|Juventus
|A
|22
|2
|CI
|2
|0
|UCL
|2
|0
|26
|2
|2018/19
|Juventus
|A
|15
|2
|CI
|1
|0
|UCL
|4
|0
|20
|2
|2019/20
|Juventus
|A
|10
|0
|CI
|2
|0
|UCL
|2
|0
|14
|0
|2020/ feb21
|Rennes
|L1
|1
|0
|UCL
|1
|0
|2
|0
|feb-giu 21
|Cagliari
|A
|16
|1
|16
|1
|2021/22
|Juventus
|A
|12
|0
|CI
|1
|1
|UCL
|4
|0
|SI
|1
|0
|18
|1
|2022/23
|Juventus
|A
|9
|0
|CI
|1
|0
|UCL
|1
|0
|11
|0
|2023/24
|Juventus
|A
|17
|2
|CI
|1
|1
|18
|3
|2024/25
|Ajax
|ED
|15
|0
|CO
|2
|1
|UEL
|9
|0
|26
|1
|2025/gen 26
|Juventus
|A
|6
|0
|UCL
|2
|0
|8
|0
|feb-giu 26
|Fiorentina
|A
|6
|0
|6
|0
Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
|Italia
|Stagione
|Competizione
|Presenze
|Reti
|2016/18
|Nazionale maggiore
|7
|0
|2014/17
|Europei under 21
|19
|2