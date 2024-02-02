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Daniele Rugani

Daniele Rugani

Daniele Rugani

Età:
32 (29 July 1994)
Altezza:
1.90 m
Peso:
84 kg
Valore di mercato:
2 mln
Profilo
Rugani è un difensore centrale dotato di buona fisicità, che rende al meglio in fase di marcatura e in particolar modo nell'anticipo: non è molto veloce e così preferisce rinunciare all'intervento diretto sull'avversario marcandolo una volta in possesso di palla. Abile nei disimpegni e nelle ripartenze, grazie alla sua statura eccelle nel colpo di testa con cui può rendersi utile anche in proiezione offensiva.
Trofei vinti
Serie A
5
2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
Coppa Italia
4
2015/16, 2016/17, 2017/18, 2023/24
Super Coppa Italiana
2
2015, 2018

Carriera Club

Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali
Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti
2013/14 Empoli B 40 2 CI 2 0 42 2
2014/15 Empoli A 38 3 CI 1 0 39 3
2015/16 Juventus A 17 0 CI 3 0 UCL 1 0 21 0
2016/17 Juventus A 15 2 CI 2 0 UCL 2 1 SI 1 0 20 3
2017/18 Juventus A 22 2 CI 2 0 UCL 2 0 26 2
2018/19 Juventus A 15 2 CI 1 0 UCL 4 0 20 2
2019/20 Juventus A 10 0 CI 2 0 UCL 2 0 14 0
2020/ feb21 Rennes L1 1 0 UCL 1 0 2 0
feb-giu 21 Cagliari A 16 1 16 1
2021/22 Juventus A 12 0 CI 1 1 UCL 4 0 SI 1 0 18 1
2022/23 Juventus A 9 0 CI 1 0 UCL 1 0 11 0
2023/24 Juventus A 17 2 CI 1 1 18 3
2024/25 Ajax ED 15 0 CO 2 1 UEL 9 0 26 1
2025/gen 26 Juventus A 6 0 UCL 2 0 8 0
feb-giu 26 Fiorentina A 6 0 6 0

Carriera Nazionale

Italia
Stagione Competizione Presenze Reti
2016/18 Nazionale maggiore 7 0
2014/17 Europei under 21 19 2