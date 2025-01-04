Moise Kean
20 Attaccante
- Nazionalità:
- Italia
- Altezza:
- 1.83 m
- Peso:
- 72 kg
- Piedi:
- Destro
- Valore di mercato:
- 18 mln
Profilo
Moise Kean nasce da genitori originari della Costa d'Avorio ed emigrati a Vercelli. Dopo la separazione dei suoi genitori, all'età di 5 anni Moise si trasferisce con la madre e i suoi due fratelli ad Asti, dove trascorre il resto dell'infanzia e dell'adolescenza. Inizia a tirare i primi calci nell'oratorio Don Bosco di Asti per passare poi nelle giovanili del Torino arrivando fino alla Primavera. Passa poi ai pari età della Juventus e a partire dal 2016/17 fa la spola tra le giovanili e la prima squadra di Allegri, cui inizia a essere frequentemente aggregato. Con una parentesi al Verona resta in bianconero fino all'estate 2019 quando viene acquistato dall'Everton per 27,5 milioni di euro ma non riesce a sfondare fino a quando nell'ottobre 2020 passa in prestito al Paris Saint-Germain con cui segna 17 gol, di cui 13 in campionato. Torna così alla Juventus in prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 28 milioni di euro ma nell'estate 2024 si trasferisce a titolo definitivo alla Fiorentina. [gzn_video id=1461368]
Kean alla Fiorentina, la formula dell'operazioneL'attaccante è arrivato in Toscana per 13 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Il suo contratto prevede una clausola rescissoria di 52 milioni di euro. Clausola poi aumentata a 62 attraverso un rinnovo di contratto alla fine di agosto 2025.
CuriositàE' molto religioso e tra le sue passioni c'è quella per la musica: si definisce Trap Boy, canta insieme al milanista Leao con il quale ha pubblicato anche un singolo.
Trofei vinti
Serie A
2
2016/17, 2018/19
Coppa Italia
2
2016/17, 2023/24
Supercoppa italiana
1
2018
Supercoppa di Francia
1
2020
Coppa di Francia
1
2020/21
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2016/17
|Juventus
|A
|3
|1
|UCL
|1
|0
|4
|1
|2017/18
|Verona
|A
|19
|4
|CI
|1
|0
|20
|4
|2018/19
|Juventus
|A
|13
|6
|CI
|1
|1
|UCL
|3
|0
|17
|7
|2019/20
|Everton
|PL
|29
|2
|FA+CL
|4
|0
|33
|2
|2020/21
|Everton
|PL
|1
|0
|FA+CL
|1
|0
|2
|0
|2020/21
|Paris Sain Germain
|L1
|26
|13
|CF
|5
|1
|UCL
|9
|3
|SF
|1
|0
|41
|17
|2021/22
|Juventus
|A
|32
|5
|CI
|3
|0
|UCL
|6
|1
|SI
|1
|0
|42
|6
|2022/23
|Juventus
|A
|28
|6
|CI
|2
|1
|UCL+UEL
|10
|1
|40
|8
|2023/24
|Juventus
|A
|19
|0
|CI
|1
|10
|20
|10
|2024/25
|Fiorentina
|A
|31
|18
|CI
|1
|1
|CONF
|11
|5
|43
|24
|2025/26
|Fiorentina
|A
|26
|8
|CONF
|7
|1
|33
|9
|2026/27
|Fiorentina
|A
|CI
|1
|1
|1
|1
Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
|Nazionale Italiana
|Stagione
|Competizione
|Presenze
|Reti
|2018/19
|Euro Under 21
|2
|0
|2019/20
|Qualificazioni Europei Under 21
|3
|3
|2019/19
|Qualificazioni Europei
|2
|2
|2020/21
|Nations League
|4
|0
|2021/22
|Qualificazioni Mondiali
|1
|2
|2021/22
|Nations League
|2
|0
|2023/24
|Qualificazioni Europei
|3
|0
|2024/25
|Nations League
|4
|1