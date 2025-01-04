Profilo

Moise Kean nasce da genitori originari della Costa d'Avorio ed emigrati a Vercelli. Dopo la separazione dei suoi genitori, all'età di 5 anni Moise si trasferisce con la madre e i suoi due fratelli ad Asti, dove trascorre il resto dell'infanzia e dell'adolescenza. Inizia a tirare i primi calci nell'oratorio Don Bosco di Asti per passare poi nelle giovanili del Torino arrivando fino alla Primavera. Passa poi ai pari età della Juventus e a partire dal 2016/17 fa la spola tra le giovanili e la prima squadra di Allegri, cui inizia a essere frequentemente aggregato. Con una parentesi al Verona resta in bianconero fino all'estate 2019 quando viene acquistato dall'Everton per 27,5 milioni di euro ma non riesce a sfondare fino a quando nell'ottobre 2020 passa in prestito al Paris Saint-Germain con cui segna 17 gol, di cui 13 in campionato. Torna così alla Juventus in prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 28 milioni di euro ma nell'estate 2024 si trasferisce a titolo definitivo alla Fiorentina. [gzn_video id=1461368] Kean alla Fiorentina, la formula dell'operazione L'attaccante è arrivato in Toscana per 13 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Il suo contratto prevede una clausola rescissoria di 52 milioni di euro. Clausola poi aumentata a 62 attraverso un rinnovo di contratto alla fine di agosto 2025. Curiosità E' molto religioso e tra le sue passioni c'è quella per la musica: si definisce Trap Boy, canta insieme al milanista Leao con il quale ha pubblicato anche un singolo.

Trofei vinti Serie A 2 2016/17, 2018/19 Coppa Italia 2 2016/17, 2023/24 Supercoppa italiana 1 2018 Supercoppa di Francia 1 2020 Coppa di Francia 1 2020/21

Carriera Club Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti 2016/17 Juventus A 3 1 UCL 1 0 4 1 2017/18 Verona A 19 4 CI 1 0 20 4 2018/19 Juventus A 13 6 CI 1 1 UCL 3 0 17 7 2019/20 Everton PL 29 2 FA+CL 4 0 33 2 2020/21 Everton PL 1 0 FA+CL 1 0 2 0 2020/21 Paris Sain Germain L1 26 13 CF 5 1 UCL 9 3 SF 1 0 41 17 2021/22 Juventus A 32 5 CI 3 0 UCL 6 1 SI 1 0 42 6 2022/23 Juventus A 28 6 CI 2 1 UCL+UEL 10 1 40 8 2023/24 Juventus A 19 0 CI 1 10 20 10 2024/25 Fiorentina A 31 18 CI 1 1 CONF 11 5 43 24 2025/26 Fiorentina A 26 8 CONF 7 1 33 9 2026/27 Fiorentina A CI 1 1 1 1