Gazzetta: “De Zerbi era il primo nome. De Rossi può essere l’uomo giusto”

La prima scelta era Roberto De Zerbi che però ha trovato posto al Tottenham. Per questo De Rossi può essere l'uomo giusto. L'ex centrocampista e Pratici si sono già incontrati in passato, ma per quanto sta facendo al Genoa la società vorrebbe trattenerlo. Un profilo simile è quello di Grosso, difficile che si punti a Maurizio Sarri. La ricerca infatti è rivolta ad un allenatore più emergente. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.