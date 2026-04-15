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Gazzetta: “De Zerbi era il primo nome. De Rossi può essere l’uomo giusto”

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I nomi accostati alla Fiorentina per la panchina
Marta Bucalossi Redattrice 

Fabio Paratici sa che non può commettere errori sulla scelta del futuro allenatore. L'identikit del ds viola è uno: un tecnico "giochista" che sappia valorizzare i giovani, tanto meglio se ha già alle spalle una certa conoscenza del nostro campionato.

La prima scelta era Roberto De Zerbi che però ha trovato posto al Tottenham. Per questo De Rossi può essere l'uomo giusto. L'ex centrocampista e Pratici si sono già incontrati in passato, ma per quanto sta facendo al Genoa la società vorrebbe trattenerlo. Un profilo simile è quello di Grosso, difficile che si punti a Maurizio Sarri. La ricerca infatti è rivolta ad un allenatore più emergente. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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