Fabio Paratici sa che non può commettere errori sulla scelta del futuro allenatore. L'identikit del ds viola è uno: un tecnico "giochista" che sappia valorizzare i giovani, tanto meglio se ha già alle spalle una certa conoscenza del nostro campionato.
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “De Zerbi era il primo nome. De Rossi può essere l’uomo giusto”
La Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “De Zerbi era il primo nome. De Rossi può essere l’uomo giusto”
I nomi accostati alla Fiorentina per la panchina
La prima scelta era Roberto De Zerbi che però ha trovato posto al Tottenham. Per questo De Rossi può essere l'uomo giusto. L'ex centrocampista e Pratici si sono già incontrati in passato, ma per quanto sta facendo al Genoa la società vorrebbe trattenerlo. Un profilo simile è quello di Grosso, difficile che si punti a Maurizio Sarri. La ricerca infatti è rivolta ad un allenatore più emergente. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA