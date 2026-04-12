Prima amara per Roberto De Zerbi sulla panchina del Tottenham, sconfitto dal Sunderland in trasferta. La squadra londinese è apparsa poco incisiva e vulnerabile, mentre il Sunderland ha sfruttato al meglio le occasioni avute.
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Esordio amaro per De Zerbi, ko con il Sunderland e terzultimo posto
Il Tottenham cade contro il Sunderland all’esordio di De Zerbi e resta vicino alla zona retrocessione dopo una prova deludente
Per De Zerbi un esordio da incubo, con la necessità di cambiare immediatamente la rotta, visto che la situazione in casa Tottenham è tragica (terzultimi in classifica). Ricordiamo che l'ex allenatore del Marsiglia ha firmato un contratto di cinque anni a 14 milioni annui.
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