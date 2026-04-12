Roberto De Zerbi ha parlato alla BBC dopo la sconfitta all’esordio sulla panchina del Tottenham con il Sunderland nella giornata corrente di Premier League:
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De Zerbi toppa l’esordio: “Non serve un allenatore, ma un padre o un fratello”
Le parole di Roberto De Zerbi dopi la sconfitta all'esordio sulla panchina del Tottenham con il Sunderland
Mi dispiace perché non meritavamo di perdere la partita. Abbiamo giocato una buona partita, forse non abbiamo fatto abbastanza. Non posso dire nulla ai giocatori perché hanno dato il meglio di loro in termini di atteggiamento e spirito. Possiamo giocare meglio di sicuro, però non abbiamo la fiducia per giocare un grande calcio, ma abbiamo fatto quello su cui abbiamo lavorato questa settimana. Posso essere un fratello maggiore per i ragazzi, padre, non hanno bisogno di un allenatore. Non hanno bisogno di migliorare il calcio.
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