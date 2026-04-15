Fabio Grosso è l'identikit perfetto per la Fiorentina, ma sul taccuino di Fabio Paratici non c'è solo lui. Il ds viola osserva anche italiani attualmente all'estero: Farioli o Tedesco. I discorsi sul futuro, però, sono al momento in stallo in attesa della salvezza aritmetica e, soprattutto, per rispetto del grande lavoro svolto da Paolo Vanoli.
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica sul futuro tecnico: “Non solo Grosso, occhio agli italiani all’estero”
La Repubblica
Repubblica sul futuro tecnico: “Non solo Grosso, occhio agli italiani all’estero”
Tutti i nomi in lizza per la panchina viola
Con la vittoria sulla Lazio l'allenatore viola è salito a 18 punti nelle ultime 9 gare, con la media esatta di due punti a partita e se si considera il 2026 sono 26 i punti conquistati dalla Fiorentina in 15 partite. Un rendimento che - considerando solo l'anno solare - porterebbe la formazione gigliata in zona Europa. Lo scrive La Repubblica.
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