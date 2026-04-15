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La Repubblica

Repubblica sul futuro tecnico: “Non solo Grosso, occhio agli italiani all’estero”

Grosso
Tutti i nomi in lizza per la panchina viola
Redazione VN

Fabio Grosso è l'identikit perfetto per la Fiorentina, ma sul taccuino di Fabio Paratici non c'è solo lui. Il ds viola osserva anche italiani attualmente all'estero: Farioli o Tedesco. I discorsi sul futuro, però, sono al momento in stallo in attesa della salvezza aritmetica e, soprattutto, per rispetto del grande lavoro svolto da Paolo Vanoli.

Con la vittoria sulla Lazio l'allenatore viola è salito a 18 punti nelle ultime 9 gare, con la media esatta di due punti a partita e se si considera il 2026 sono 26 i punti conquistati dalla Fiorentina in 15 partite. Un rendimento che - considerando solo l'anno solare - porterebbe la formazione gigliata in zona Europa. Lo scrive La Repubblica.

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