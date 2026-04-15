Repubblica sul futuro tecnico: “Non solo Grosso, occhio agli italiani all’estero”

Fabio Grosso è l'identikit perfetto per la Fiorentina, ma sul taccuino di Fabio Paratici non c'è solo lui. Il ds viola osserva anche italiani attualmente all'estero: Farioli o Tedesco. I discorsi sul futuro, però, sono al momento in stallo in attesa della salvezza aritmetica e, soprattutto, per rispetto del grande lavoro svolto da Paolo Vanoli.