Paolo Vanoli a fine stagione dovrebbe lasciare la Fiorentina e salvo colpi di scena, Fabio Paratici sceglierà un nuovo allenatore. Da Fabio Grosso a De Rossi, passando per le sorprese del momento, dall'estero torna viva l'idea che porta a Domenico Tedesco.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Fiorentina, torna viva l’idea Tedesco. Ma ci sono diversi dubbi”
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Gazzetta: “Fiorentina, torna viva l’idea Tedesco. Ma ci sono diversi dubbi”
L'esonero di Domenico Tedesco riapre la possibilità di vederlo sulla panchina della Fiorentina, ma ci sono diversi dubbi
Tedesco—
Dopo l'esonero di pochi giorni fa dal Fenerbahce, a seguito della sconfitta per 3-0 contro il Galatasaray, il nome del classe '85 è torna a rimbalzare nelle stanze del Viola Park.
Dubbi—
Non ha mai allenato in Italia e questo può lasciare un interrogativo aperto perché la vera domanda a cui rispondere per la scelta del nuovo tecnico è se possa offrire garanzie assolute per la nostra Serie A. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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