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Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Fiorentina, torna viva l’idea Tedesco. Ma ci sono diversi dubbi”

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L'esonero di Domenico Tedesco riapre la possibilità di vederlo sulla panchina della Fiorentina, ma ci sono diversi dubbi
Redazione VN

Paolo Vanoli a fine stagione dovrebbe lasciare la Fiorentina e salvo colpi di scena, Fabio Paratici sceglierà un nuovo allenatore. Da Fabio Grosso a De Rossi, passando per le sorprese del momento, dall'estero torna viva l'idea che porta a Domenico Tedesco.

Tedesco

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Dopo l'esonero di pochi giorni fa dal Fenerbahce, a seguito della sconfitta per 3-0 contro il Galatasaray, il nome del classe '85 è torna a rimbalzare nelle stanze del Viola Park.

Dubbi

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Non ha mai allenato in Italia e questo può lasciare un interrogativo aperto perché la vera domanda a cui rispondere per la scelta del nuovo tecnico è se possa offrire garanzie assolute per la nostra Serie A. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

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