Durante il Pentasport di Radio Bruno sono arrivati degli aggiornamenti riguardo agli infortunati di casa Fiorentina. Vanoli spera di recuperare almeno uno tra Parisi e Gosens per la fascia sinistra, in vista della Roma. I due hanno lavorato parzialmente in gruppo, ed il tedesco sembra leggermente avanti. Fortini invece potrebbe tornare nei prossimi giorni dall'infortunio che ormai lo tiene lontano dai campi da alcune settimane.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Il punto sugli infortuni: dal recupero di Kean, all’emergenza sulla sinistra
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Il punto sugli infortuni: dal recupero di Kean, all’emergenza sulla sinistra
Paolo Vanoli aspetta ulteriori novità in vista della Roma. Moise Kean resta acciaccato
L'attacco—
Per quanto riguarda il reparto avanzato. Moise Kean vuole provarci, ma difficilmente verrà convocato a Roma. Più probabile un suo ritorno nella sfida casalinga con il Genoa. Migliorano le condizioni di Piccoli, che come Kean, ci proverà per la Roma. Con il Genoa invece il numero 91 dovrebbe essere regolarmente presente.
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