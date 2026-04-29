Il punto sugli infortuni: dal recupero di Kean, all’emergenza sulla sinistra

Durante il Pentasport di Radio Bruno sono arrivati degli aggiornamenti riguardo agli infortunati di casa Fiorentina. Vanoli spera di recuperare almeno uno tra Parisi e Gosens per la fascia sinistra, in vista della Roma. I due hanno lavorato parzialmente in gruppo, ed il tedesco sembra leggermente avanti. Fortini invece potrebbe tornare nei prossimi giorni dall'infortunio che ormai lo tiene lontano dai campi da alcune settimane.