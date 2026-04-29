Mareggini: “Martinelli va lasciato in prestito. De Gea? Guardate le partite cruciali”

"Dipende cosa si vuole fare sui portieri. L'idea non è discutere tecnicamente De Gea, se lo vuole la Juve c'è un motivo. Se si vuole puntare sui giovani non chiediamo troppo. Se invece si vuole una squadra competitiva, i big vanno tenuti. Martinelli sta giocando alla Sampdoria, in uno stadio ed in una piazza gloriosa. La miglior soluzione è quella di rinnovare il prestito, e tenere De Gea un altro anno. Lo spagnolo ha un problema sulle palle alte, ma mi chiedo perchè non possa lavorarci. Detto questo, se conosci questo difetto è giusto difendere basso e non a centrocampo. Nelle partite decisive per la salvezza De Gea ha fatto dimenticare gli errori precedenti."