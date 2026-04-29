Fiorentina ancora con Vanoli, è possibile? Secondo il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Il giornalista è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio dove ha risposto alla precisa domanda sulla possibile permanenza in viola del tecnico varesino:
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Vanoli può davvero restare? Zazzaroni: “Me lo ha detto Paratici”
Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni parla della possibile permanenza di Vanoli sulla panchina viola
A me Paratici ha detto che rimane Vanoli
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