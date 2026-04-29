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Marchini: “Non mi sorprende il comportamento di Kean. Caso Braschi? La vedo così”

Kean
Il giornalista dice la sua su quanto successo con Moise Kean e sul mancato inserimento in partita di Braschi
Redazione VN

Giampaolo Marchini, giornalista de "La Nazione" e presidente dell'ordine dei giornalisti della Toscana, ha parlato del momento in casa Fiorentina. Ecco le sue parole al Pentasport di Radio Bruno:

Caso Braschi? Ha fatto giocare Balbo, quindi non capisco questa polemica sui giovani. A volte anche a noi piace inventarsi dei temi, ma Vanoli i giovani li fa giocare. Non credo sia questo il problema della stagione.

Kean

—  

Andare allo stadio a vedere i compagni è una questione di rispetto, poi ci possono essere mille spiegazioni. Anche attraverso questi gesti si ottiene il rispetto del gruppo. Non sono sorpreso, non è la prima volta che succede.

Gudmundsson

—  

Alla Fiorentina non ha mai fatto il suo vero ruolo. L'ha detto anche lui, deve fare il trequartista. Per me è forte e interessante, ma è una delle più grandi delusioni

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