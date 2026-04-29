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Guetta su Vanoli: “Non ha fatto un miracolo. Deve lasciare la panchina”

Guetta su Vanoli: “Non ha fatto un miracolo. Deve lasciare la panchina” - immagine 1
Il giornalista David Guetta spiega i motivi per cui Paolo Vanoli dovrebbe lasciare la panchina viola a fine stagione
Redazione VN

David Guetta, storica voce viola e direttore del Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato il momento in casa Fiorentina. Ecco le sue parole alla nota emittente radiofonica:

Vanoli? Va ringraziato 10 volte ma non deve rimanere a Firenze. Ha fatto una cosa buona salvando la Fiorentina, ma nessun miracolo. Kean? Mi chiedo come faccia a rapportarsi con i compagni dopo gli atteggiamenti che sta avendo in questo periodo. Non andare a vedere la partita una sciocchezza. Paratici-Roma? Mi sembra davvero tutto assurdo.

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