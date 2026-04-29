In vista del posticipo di lunedì contro la Roma, la Fiorentina sta serrando i ranghi per presentarsi all'Olimpico con la miglior formazione possibile. Le notizie più rassicuranti arrivano dalle corsie esterne, dove sia Gosens che Parisi, rientrato oggi in gruppo, sono da considerarsi recuperati e pronti a scendere in campo. C'è grande ottimismo anche per Piccoli, il cui rientro in gruppo è previsto già nei prossimi giorni, permettendo a Vanoli di avere un'opzione preziosa in più per il reparto avanzato.