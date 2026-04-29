In vista del posticipo di lunedì contro la Roma, la Fiorentina sta serrando i ranghi per presentarsi all'Olimpico con la miglior formazione possibile. Le notizie più rassicuranti arrivano dalle corsie esterne, dove sia Gosens che Parisi, rientrato oggi in gruppo, sono da considerarsi recuperati e pronti a scendere in campo. C'è grande ottimismo anche per Piccoli, il cui rientro in gruppo è previsto già nei prossimi giorni, permettendo a Vanoli di avere un'opzione preziosa in più per il reparto avanzato.
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Fiorentina a lavoro verso Roma. Parisi torna in gruppo, le condizioni di Kean
Buone notizie per la Fiorentina che torna a lavorare per la sfida contro la Roma. Tutto ok sul Fronte Parisi, Kean aumenta i carichi
Il vero fulcro dell'attenzione resta però Moise Kean, che farà di tutto pur di non mancare all'appuntamento nella capitale. Se l'attaccante sta gettando il cuore oltre l'ostacolo per guidare l'attacco viola, rimane invece qualche incertezza legata a Fortini, le cui condizioni verranno monitorate fino all'ultimo per capire se potrà unirsi alla spedizione. Nessun problema, invece, per Balbo, che sarà regolarmente a disposizione. Lo rende noto Radio Bruno.
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