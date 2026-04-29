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Conti scommette su Paratici: “Ha già portato serenità. Spero in un nuovo ciclo”

Carlo Conti
Carlo Conti è intervenuto a Radio Bruno per parlare dle momento della Fiorentina e del nuovo ciclo che si augura possa essere aperto
Redazione VN

Carlo Conti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno parlando così del momento della Fiorentina:

Serve una rivoluzione e confido in Paratici. Ha già portato un po' di serentià nell'ambiente, mi pare. Spero si possa ripartire con una nuova era e un nuovo ciclo. Allenatore? La dirigenza saprà perfettamente che cosa fare.

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