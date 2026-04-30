Il Corriere Fiorentino si sofferma su Manor Solomon. Sulle riflessioni che riguardano l'attaccante pesano pure le incertezze per una tenuta fisica che già in passato aveva limitato l’israeliano, ma in uno scenario come quello attuale anche la cifra da circa 10 milioni da versare al Tottenham spinge Paratici a ponderare il più possibile qualsiasi mossa.
Corriere Fiorentino
CorFio sicuro: “Paratici non riscatterà Solomon. Il motivo? Non sono i 10mln”
Con 15 presenze complessive (e 2 gol) tra campionato, Conference League e Coppa Italia Solomon ha trovato più continuità a Firenze che non al Villarreal dov’era finito in prestito e dove non era andato oltre 11 apparizioni tra campionato e coppe, ma in mezzo a qualche lampo (su tutti il gol del momentaneo vantaggio in una gara poi pareggiata con il Torino) ci sono state anche parecchie pause, una delle quali durata 44 giorni e 9 partite per l’infortunio rimediato contro i polacchi dello Jagiellonia.
Un problema muscolare diverso da quello avuto al menisco nell’ottobre del 2023, quando non poté giocare con il Tottenham oltre 40 partite, ma pur sempre in linea con altri stop vissuti nelle stagioni a seguire.
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