Solomon con 15 presenze complessive (e 2 gol) tra campionato, Conference League e Coppa Italia Solomon ha trovato più continuità a Firenze

Con 15 presenze complessive (e 2 gol) tra campionato, Conference League e Coppa Italia Solomon ha trovato più continuità a Firenze che non al Villarreal dov’era finito in prestito e dove non era andato oltre 11 apparizioni tra campionato e coppe, ma in mezzo a qualche lampo (su tutti il gol del momentaneo vantaggio in una gara poi pareggiata con il Torino) ci sono state anche parecchie pause, una delle quali durata 44 giorni e 9 partite per l’infortunio rimediato contro i polacchi dello Jagiellonia.