Fiorentina, senti Moreno: “Troppi infortuni, adesso ho cambiato stile di vita”

Credo che ci sia stato un cambiamento evidente nell’atteggiamento e nella mentalità: lo percepiamo noi dall’interno e lo notano anche dall’esterno. Questo è fondamentale per affrontare al meglio le finali che ci aspettano. Da quando sono arrivato ho visto la qualità della rosa e la voglia dello staff tecnico, quindi ero convinto che potessimo fare molto di più. La sosta per le nazionali può interrompere il ritmo, ma stiamo cercando di non risentirne: l’obiettivo è essere al massimo per vincere le prossime tre partite. Per quanto riguarda la salvezza, non ci soffermiamo su questo pensiero: lavoriamo per ottenerla dando sempre il massimo. Non amo guardare la classifica, perché se esprimiamo il nostro potenziale non dipenderemo dagli altri. A livello personale, ho attraversato diversi infortuni e momenti complicati che mi hanno impedito di avere continuità e mantenere il mio livello. Ho dovuto cambiare alcune abitudini nella mia vita privata, prendendomi più cura di me stesso, e ora riesco a chiudere le partite meglio, con maggiore energia